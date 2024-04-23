Рейсовый автобус перевернулся в Алтайском крае

В салоне находилось три пассажира

23 апреля 2024, 14:05, ИА Амител

ДТП с автобусом в Благовещенском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

Пассажирский автобус перевернулся в Благовещенском районе Алтайского края. Полиция проводит проверку, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 23 апреля около 11:20 в районе поселка Преградинка на 184-м километре дороги Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1993 года рождения, управляя автобусом Kia Grandbird, двигающимся по маршруту Барнаул – Кулунда, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении.

В салоне было три пассажира, никто за медпомощью не обращался.