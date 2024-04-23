Рейсовый автобус перевернулся в Алтайском крае
В салоне находилось три пассажира
23 апреля 2024, 14:05, ИА Амител
ДТП с автобусом в Благовещенском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края
Пассажирский автобус перевернулся в Благовещенском районе Алтайского края. Полиция проводит проверку, сообщили в ГИБДД региона.
ДТП случилось 23 апреля около 11:20 в районе поселка Преградинка на 184-м километре дороги Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка.
"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1993 года рождения, управляя автобусом Kia Grandbird, двигающимся по маршруту Барнаул – Кулунда, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении.
В салоне было три пассажира, никто за медпомощью не обращался.
16:26:42 23-04-2024
Дорога К-08 Крутиха Панкрушиха и Немецкий район, это ужас, вся в воронках, как будто Юнкерсы там кружат, вчера фура КАМАЗ лег в канаву в хлам.