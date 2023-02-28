Иномарка "залетела" на столб после утреннего ДТП в Бийске

В аварии приняли участие по меньшей мере два автомобиля

28 февраля 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

ДТП произошло в Бийске на перекрёстке улиц Васильева и Трофимова. Об этом сообщает паблик "Бийск 22".

На кадрах с места происшествия видно, что в аварии приняли участие по меньшей мере два автомобиля. После удара один из них "залетел" на столб и повис одним бортом. На месте работали сотрудники МЧС и полиции, о пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Напомним, что 32 транспортных средства, из которых 25 легковых машин и семь грузовиков, попали в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области 26 февраля. В результате ДТП погибла женщина, ещё три человека получили травмы.