Часть машины утащило под асфальт

10 августа 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Грузовик провалился в огромную яму в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машину задней частью затянуло в провал, а кабина с водителем поднялась в воздух. Где именно это произошло, не сообщается.



По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле человеку стало плохо во время поездки в трамвае.