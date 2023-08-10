Грузовик провалился в огромную яму в Бийске
Часть машины утащило под асфальт
10 августа 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Грузовик провалился в огромную яму в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Машину задней частью затянуло в провал, а кабина с водителем поднялась в воздух. Где именно это произошло, не сообщается.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле человеку стало плохо во время поездки в трамвае.
12:21:18 10-08-2023
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