НОВОСТИПроисшествия

Грузовик провалился в огромную яму в Бийске

Часть машины утащило под асфальт

10 августа 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Грузовик провалился в огромную яму в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машину задней частью затянуло в провал, а кабина с водителем поднялась в воздух. Где именно это произошло, не сообщается. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что в Барнауле человеку стало плохо во время поездки в трамвае. 

Бийск

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:21:18 10-08-2023

Похоже на спуск на Зеленку с мясокомбината, ул.Советская чуть дальше шиномонтажки

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров