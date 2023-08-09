Соцсети: человеку стало плохо в трамвае в центре Барнаула
Вероятно, пациента госпитализировали в больницу
09 августа 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Человеку стало плохо в трамвае на площади Октября в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.
На месте работала скорая помощь, а вагон пришлось остановить. Вероятно, пациента госпитализировали в больницу.
Кому именно стало плохо – работнику трамвайных линий или пассажиру, – не уточняется.
12:25:44 09-08-2023
Новость,конечно, огонь!!! Примерно как:"...попал под лошадь О.Бендер!"
12:43:31 09-08-2023
Лучше покажите мне человека, которому стало бы хорошо в барнаульском трамвае...
20:05:12 09-08-2023
Гость (12:43:31 09-08-2023) Лучше покажите мне человека, которому стало бы хорошо в барн... Хорошие новые трамваи ещё не привезли, да и вряд ли привезут