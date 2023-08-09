Соцсети: человеку стало плохо в трамвае в центре Барнаула

Вероятно, пациента госпитализировали в больницу

09 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Человеку стало плохо в трамвае на площади Октября в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.

На месте работала скорая помощь, а вагон пришлось остановить. Вероятно, пациента госпитализировали в больницу.

Кому именно стало плохо – работнику трамвайных линий или пассажиру, – не уточняется.