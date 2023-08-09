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Соцсети: человеку стало плохо в трамвае в центре Барнаула

Вероятно, пациента госпитализировали в больницу

09 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Человеку стало плохо в трамвае на площади Октября в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.

На месте работала скорая помощь, а вагон пришлось остановить. Вероятно, пациента госпитализировали в больницу. 

Кому именно стало плохо – работнику трамвайных линий или пассажиру, – не уточняется.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:25:44 09-08-2023

Новость,конечно, огонь!!! Примерно как:"...попал под лошадь О.Бендер!"

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Гость

12:43:31 09-08-2023

Лучше покажите мне человека, которому стало бы хорошо в барнаульском трамвае...

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Гость

20:05:12 09-08-2023

Гость (12:43:31 09-08-2023) Лучше покажите мне человека, которому стало бы хорошо в барн... Хорошие новые трамваи ещё не привезли, да и вряд ли привезут

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