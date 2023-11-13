Грузовик разворотило в результате жесткой аварии на алтайской трассе

В столкновении также поучаствовал пассажирский автобус

13 ноября 2023, 21:05, ИА Амител

Кадр из видео

Жесткая авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

У поворота на Белоярск водители заметили автобус и грузовик, перекрывшие проезд. У автобуса сильно повреждена задняя часть, а кабину грузовика буквально разворотило.

На месте происшествия работают пожарные, полиция. Информации о пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.