Грузовик разворотило в результате жесткой аварии на алтайской трассе
В столкновении также поучаствовал пассажирский автобус
13 ноября 2023, 21:05, ИА Амител
Кадр из видео
Жесткая авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
У поворота на Белоярск водители заметили автобус и грузовик, перекрывшие проезд. У автобуса сильно повреждена задняя часть, а кабину грузовика буквально разворотило.
На месте происшествия работают пожарные, полиция. Информации о пострадавших нет.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
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