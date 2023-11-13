Водитель трактора был пьян. Подробности ДТП в Барнауле, в котором пострадали дети

Мужчина на тракторе-погрузчике выехал на встречную полосу

13 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло утром 13 ноября на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Дети из спортшколы и сопровождавшие их взрослые ехали в микроавтобусе в медучреждение для прохождения диспансеризации.

"Мужчина на погрузчике JCB 3CX-14M2WM выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum и автобусом Mercedes-Benz. После этого автобус столкнулся с автомобилями Kia Mohave и Nissan Teana", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 10-летний мальчик и его 52-летний тренер, им оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, не госпитализированы.

"Водитель погрузчика оформлен по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", – уточнили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя автобуса составили административный материал за "нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами".