Водитель трактора был пьян. Подробности ДТП в Барнауле, в котором пострадали дети
Мужчина на тракторе-погрузчике выехал на встречную полосу
13 ноября 2023, 13:41, ИА Амител
20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.
Напомним, ДТП произошло утром 13 ноября на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Дети из спортшколы и сопровождавшие их взрослые ехали в микроавтобусе в медучреждение для прохождения диспансеризации.
"Мужчина на погрузчике JCB 3CX-14M2WM выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum и автобусом Mercedes-Benz. После этого автобус столкнулся с автомобилями Kia Mohave и Nissan Teana", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 10-летний мальчик и его 52-летний тренер, им оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, не госпитализированы.
"Водитель погрузчика оформлен по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", – уточнили в Госавтоинспекции.
В отношении водителя автобуса составили административный материал за "нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами".
13:52:46 13-11-2023
А где вы видили трезвых трактористов? Менталитет такой!
13:57:48 13-11-2023
непонятно а в чем нарушение водителя автобуса? - если бухим был тракторист!? Чтобы закрыть дело "за отсутствием состава" ?
14:00:09 13-11-2023
Что нарушил водитель автобуса ?
14:38:33 13-11-2023
Гость (14:00:09 13-11-2023) Что нарушил водитель автобуса ?... В отношении водителя автобуса составили административный материал за "нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами".
14:16:28 13-11-2023
Протрезвеет, надо срочно все имущество переписывать на родню .
14:24:53 13-11-2023
ну вот что с алкашами за рулём делать? может в расход их пора? несколько никчемных алкашей расстреляли- спасли десятки жизней нормальных людей. каждый кто сел за руль пьяным- потенциальный убийца. не убьет в этот раз, обязательно убьет в следующий.
16:22:55 13-11-2023
Элен без ребят (14:24:53 13-11-2023) ну вот что с алкашами за рулём делать? может в расход их пор... Максимальное общественное недопущение подобного. В 20 лет по-любому не его трактор - где-то надо брать ключи, кто-то спалил "выхлоп", но промолчал. Ибо "стучать" не принято. Вот надо общественное сознание менять.
16:45:45 13-11-2023
В деревне колхозный трактор дома у тракториста обычно ночует. Он с работы и на работу на нём ездит. Так что утром выдавать ключи и проверять некому, кроме жены или матери.
19:52:31 13-11-2023
Гость (16:45:45 13-11-2023) В деревне колхозный трактор дома у тракториста обычно ночует... Это не сельскохозяйственный трактор, это экскаватор-погрузчик, если по науке. Новый такой сейчас стоит что-то около 16 миллионов. Вряд ли собственник станет смотреть, что его техника ночует неизвестно где. Кстати, освидетельствование медиком перед выездом никто не отменял. Так, что с хозяина тоже спросят. А вообще... вот какой дебил доверяет такую дорогую технику какому-то 20 летнему щеглу, котору и ЮМЗ 80-лохматого года доверить страшно?
21:59:38 13-11-2023
Гость (19:52:31 13-11-2023) Это не сельскохозяйственный трактор, это экскаватор-погрузчи... Работать не кому больше. Люди месяцами ищут операторов на трактор. А про освидетельствование. Он мог сесть за руль и потом принять. Это у вас в теории всё просто, а на практике... Работать скоро не кому будет совсем, и тогда таджики с лопатами будут ещё больше в тренде, вместо трактора