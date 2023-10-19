Грузовик с цистерной едва не опрокинулся в водоем в Алтайском крае
Происшествие случилось в Новичихинском районе
19 октября 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Новичихинском районе Алтайского края 18 октября чуть не упал в водоем грузовик с цистерной, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Спасательную операцию проводили на трассе К-20 вблизи села Мельниково. На месте работали сотрудники МЧС, ДПС и трактор К-700.
Машину удерживали тросами. Также вызывали другую цистерну, чтобы перелить содержимое. Из-за произошедшего проезд был закрыт несколько часов.
Ранее житель Алтая погиб при попытке спасти вещи из тонущего автомобиля.
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