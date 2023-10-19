Грузовик с цистерной едва не опрокинулся в водоем в Алтайском крае

Происшествие случилось в Новичихинском районе

19 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Новичихинском районе Алтайского края 18 октября чуть не упал в водоем грузовик с цистерной, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Спасательную операцию проводили на трассе К-20 вблизи села Мельниково. На месте работали сотрудники МЧС, ДПС и трактор К-700.

Машину удерживали тросами. Также вызывали другую цистерну, чтобы перелить содержимое. Из-за произошедшего проезд был закрыт несколько часов.

Ранее житель Алтая погиб при попытке спасти вещи из тонущего автомобиля.