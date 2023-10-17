Житель Алтая погиб при попытке спасти вещи из тонущего автомобиля

Мужчина не справился с сильным течением и ушел под воду

17 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

56-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай погиб в реке Аргут, пытаясь спасти вещи из тонущего автомобиля, сообщили в СК региона.

Днем 11 октября мужчина выехал на УАЗе из села Джазатор на животноводческую стоянку, но при переезде реки автомобиль заглох.

"Мужчина, привязав себя веревкой к автомобилю, попытался спасти находившиеся в машине вещи, часть из которых перенес на берег, однако впоследствии не справился с сильным течением холодной реки и ушел под воду", – рассказали в ведомстве.

Спустя два дня машину и тело мужчины случайно обнаружили местные жители, которые извлекли его из воды и сообщили о произошедшем в полицию. Предварительно установлено, что мужчина умер от переохлаждения. Правоохранители проводят проверку.