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Грузовик с туристами перевернулся по пути на Каракольские озера

Семь человек пострадали, одного из них госпитализировали

14 июля 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай по пути на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел в селе Элекмонар Чемальского района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате аварии пострадали семь человек. Одного из них госпитализировали.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

14:35:20 14-07-2023

Ни когда такого не было и вот опять...

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Гость

14:40:32 14-07-2023

Ну а как иначе. Всё правильно. Перевозчик частный-выбор опасный

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Гость

14:41:40 14-07-2023

Хотели экстрима - оплатите и получайте. Там пади еще мамбет постоянно пьяный их вез.

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Гость

14:57:11 14-07-2023

«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» (с)

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Гость

15:01:35 14-07-2023

"Отдыхайте на курортах Краснодарского края" ...

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Бийчанин

16:18:08 14-07-2023

Гость (15:01:35 14-07-2023) "Отдыхайте на курортах Краснодарского края" ...... Смоет вместе с машиной!!!

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Гость

17:16:35 14-07-2023

Бийчанин (16:18:08 14-07-2023) Смоет вместе с машиной!!!... Со стиральной, трофейной ?

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