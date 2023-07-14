Грузовик с туристами перевернулся по пути на Каракольские озера
Семь человек пострадали, одного из них госпитализировали
14 июля 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай по пути на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Инцидент произошел в селе Элекмонар Чемальского района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание.
В результате аварии пострадали семь человек. Одного из них госпитализировали.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
14:35:20 14-07-2023
Ни когда такого не было и вот опять...
14:40:32 14-07-2023
Ну а как иначе. Всё правильно. Перевозчик частный-выбор опасный
14:41:40 14-07-2023
Хотели экстрима - оплатите и получайте. Там пади еще мамбет постоянно пьяный их вез.
14:57:11 14-07-2023
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» (с)
15:01:35 14-07-2023
"Отдыхайте на курортах Краснодарского края" ...
16:18:08 14-07-2023
Гость (15:01:35 14-07-2023) "Отдыхайте на курортах Краснодарского края" ...... Смоет вместе с машиной!!!
17:16:35 14-07-2023
Бийчанин (16:18:08 14-07-2023) Смоет вместе с машиной!!!... Со стиральной, трофейной ?