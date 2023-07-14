Грузовик с туристами перевернулся по пути на Каракольские озера

Семь человек пострадали, одного из них госпитализировали

14 июля 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай по пути на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел в селе Элекмонар Чемальского района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате аварии пострадали семь человек. Одного из них госпитализировали.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.