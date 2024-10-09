Грузовик с тюками сена сгорел на Чуйском тракте в Республике Алтай

К тушению привлекли семь спасателей и две единицы техники

09 октября 2024, 11:17, ИА Амител

Горящий грузовик с сеном / Фото: "В курсе 22"

На Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай загорелись тюки сена в прицепе грузовика. Об этом сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел вчера, 8 октября. К тушению привлекли семь человек и две единицы техники МЧС. На кадрах, опубликованных с места происшествия, видно, что кабина транспортного средства выгорела полностью.

В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной возгорания груза – неизвестно.