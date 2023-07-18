Грузовик сгорел на Чуйском тракте на Алтае

Пострадавших нет

18 июля 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay

Грузовой автомобиль сгорел на Чуйском тракте в Республике Алтай, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Инцидент случился вечером 17 июля на 577-м километре трассы во время движения по Семинскому перевалу.

Прибывшие на вызов пожарные из села Шебалино потушили охваченный огнем Isuzu Forward. Пострадавших нет.

"В момент возгорания в автомобиле находился только водитель. Он самостоятельно выбрался из грузовика и вызвал пожарных", – отметили в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай погибла молодая туристка из Татарстана.