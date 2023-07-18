Грузовик сгорел на Чуйском тракте на Алтае
Пострадавших нет
18 июля 2023, 15:29, ИА Амител
Фото: t.me/ugochs_altay
Грузовой автомобиль сгорел на Чуйском тракте в Республике Алтай, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ.
Инцидент случился вечером 17 июля на 577-м километре трассы во время движения по Семинскому перевалу.
Прибывшие на вызов пожарные из села Шебалино потушили охваченный огнем Isuzu Forward. Пострадавших нет.
"В момент возгорания в автомобиле находился только водитель. Он самостоятельно выбрался из грузовика и вызвал пожарных", – отметили в ведомстве.
Ранее в Республике Алтай погибла молодая туристка из Татарстана.
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