Полувековое здание сгорело в алтайском городе

В дом попала молния

17 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби во время ураганного ветра в ночь на 15 июля сгорело полувековое здание.

Как сообщают "Каменские новости", возгорание двухэтажного строения произошло на улице Ленина из-за удара молнии.

"Пожарные локализовали пожар и погасили огонь. Однако пролив стен и внутренних помещений продолжался до утра. Пострадавших нет", – пишет издание.

Фото предоставлено amic.ru очевидцем

В конце прошлой недели на Алтайский край обрушился штормовой ветер. В Яровом он сорвал шатер местного кафе, а также с разрушительными последствиями прошелся по Славгороду, Камню-на-Оби и другим населенным пунктам.

Губернатор Виктор Томенко заявлял, что власти оценивают ущерб от прошедшей стихии. При этом из-за непогоды есть и серьезно пострадавшие.