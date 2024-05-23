Грузовик сгорел на заправке в Новосибирске

Водитель потерял управление и снес несколько знаков

23 мая 2024, 10:31, ИА Амител

Сгоревшая под Новосибирском фура / Фото: ТУАД

Под Новосибирском грузовик врезался в заправку и загорелся. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД).

Перед поворотом с Северного обхода в сторону Новосибирска водитель большой машины не справился с управлением, по пути снес несколько знаков и врезался в табло АЗС, после чего загорелся.

В результате аварии техника сгорела полностью. Люди не пострадали.