Грузовик сгорел на заправке в Новосибирске
Водитель потерял управление и снес несколько знаков
23 мая 2024, 10:31, ИА Амител
Сгоревшая под Новосибирском фура / Фото: ТУАД
Под Новосибирском грузовик врезался в заправку и загорелся. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД).
Перед поворотом с Северного обхода в сторону Новосибирска водитель большой машины не справился с управлением, по пути снес несколько знаков и врезался в табло АЗС, после чего загорелся.
В результате аварии техника сгорела полностью. Люди не пострадали.
Комментарии 0