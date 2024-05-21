Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой на Алтае
Автомобилистка не уступила байкеру дорогу
21 мая 2024, 13:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
Авария случилась 18 мая около 19:40 возле дома № 11 по проспекту Коммунистическому. 43-летняя женщина на Mitsubishi ASX на регулируемом перекрестке не уступила дорогу 24-летнему байкеру на Suzuki Katana.
В результате транспортные средства столкнулись, мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. Он обращался в больницу, не госпитализирован.
Полицейские решили привлечь к административной ответственности обоих участников ДТП: женщину – за невыполнение требования уступить дорогу, мужчину – за езду без водительских прав.
14:35:46 21-05-2024
Нормально... без прав...а столько пантов, и на медосвидетельствование побежал....
Надо ужестоячать правила. Вот без прав попал в ДТП - КОНФИСКАЦИЯ транспортного средства, ну или хотябы на штрафстоянку до тех пор пока не получит права и не придет за ним с правами! все! точка! А так, штраф заплатит и дальше будет кататься?
Ну и на случай, если ТС зарегистрировано на другого человека, чтобы тот другой не мог забрать просто так. Чтобы условие оставалось прежним, забрать моежет тот, кто в дтп попал, либо хозяин ТС при условии что напишет заявление об угоне...и тогда уж...другие статьи закрутятся. _)))
Может меньше этой швали безправной на дорогах стало бы.
12:12:00 22-05-2024
Не надо трогать мотоциклистов, сами перебьются. Вы только не мешайте.