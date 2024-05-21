Водитель мотоцикла пострадал при столкновении с иномаркой на Алтае

Автомобилистка не уступила байкеру дорогу

21 мая 2024, 13:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

Авария случилась 18 мая около 19:40 возле дома № 11 по проспекту Коммунистическому. 43-летняя женщина на Mitsubishi ASX на регулируемом перекрестке не уступила дорогу 24-летнему байкеру на Suzuki Katana.

В результате транспортные средства столкнулись, мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. Он обращался в больницу, не госпитализирован.

Полицейские решили привлечь к административной ответственности обоих участников ДТП: женщину – за невыполнение требования уступить дорогу, мужчину – за езду без водительских прав.