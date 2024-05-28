Грузовик слетел с трассы и опрокинулся под Бийском
Авария случилась в районе села Малоугренево
28 мая 2024, 10:30, ИА Амител
ДТП в Бийском районе / Фото: "Бийск 22"
Грузовой автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в Бийском районе, сообщает телеграм-канал "Бийск 22".
Авария случилась 27 мая у села Малоугренево.
На фото видно, что большегруз приземлился на крышу, рассыпав на траву содержимое прицепов.
На месте происшествия работали пожарные. При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, пока неизвестно.
11:23:53 28-05-2024
Минус один Китаец.
11:26:44 28-05-2024
Джили Манджаро на верху, на фото, что там делает? Он поди виноват, Камазика с дороги спихнул.