Грузовик слетел с трассы и опрокинулся под Бийском

Авария случилась в районе села Малоугренево

28 мая 2024, 10:30, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: "Бийск 22"

Грузовой автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в Бийском районе, сообщает телеграм-канал "Бийск 22".

Авария случилась 27 мая у села Малоугренево.

На фото видно, что большегруз приземлился на крышу, рассыпав на траву содержимое прицепов.

На месте происшествия работали пожарные. При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, пока неизвестно.