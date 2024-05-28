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Грузовик слетел с трассы и опрокинулся под Бийском

Авария случилась в районе села Малоугренево

28 мая 2024, 10:30, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: "Бийск 22"
ДТП в Бийском районе / Фото: "Бийск 22"

Грузовой автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в Бийском районе, сообщает телеграм-канал "Бийск 22".

Авария случилась 27 мая у села Малоугренево.

На фото видно, что большегруз приземлился на крышу, рассыпав на траву содержимое прицепов.

На месте происшествия работали пожарные. При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, пока неизвестно.

Бийск ДТП

Комментарии 2

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Гость

11:23:53 28-05-2024

Минус один Китаец.

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Гость

11:26:44 28-05-2024

Джили Манджаро на верху, на фото, что там делает? Он поди виноват, Камазика с дороги спихнул.

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