Появились подробности ДТП с участием столба и иномарки в Барнауле
Пострадавших нет
27 мая 2024, 18:00, ИА Амител
Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"
В ГИБДД Барнаула поделились подробностями аварии с участием внедорожника и опоры ЛЭП, пишет "В курсе 22".
ДТП случилось 27 мая на пересечении улиц Гущина и Островского.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 42-летняя автомобилистка на Toyota Highlander не справилась с управлением.
От удара опора рухнула вместе с проводами на проезжую часть, а машина получила серьезные повреждения. Тем не менее пострадавших нет.
18:07:16 27-05-2024
Ужас. А ведь она могла не с опорой столкнуться окажись она в другом месте а могла бы выехать на тротуар или остановку в толпу людей въехать. А и почему произошло-то это? Может она ямы на дорогах объезжала? Столько ям. Неудивительно что дтп постоянно
18:40:23 27-05-2024
Гость (18:07:16 27-05-2024) Может она ямы на дорогах объезжала? Столько ям.
на бешеной скорости объезжала, что аж с дороги улетела?
20:32:34 27-05-2024
Пьяная?
20:59:16 27-05-2024
Столб жалко😳😭
09:03:20 28-05-2024
Это кроссовер, а не внедорожник
12:37:51 28-05-2024
Гость (09:03:20 28-05-2024) Это кроссовер, а не внедорожник... Это плохорулящее, плохотормозящее ведро, а не кроссовер..
09:40:23 28-05-2024
Когда за рулём..., то это уже не езда.
12:12:49 28-05-2024
Что уж так-то ?....
14:22:15 28-05-2024
так кто сбил кого? столб ее или она столб???