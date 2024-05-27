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Появились подробности ДТП с участием столба и иномарки в Барнауле

Пострадавших нет

27 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"
Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"

В ГИБДД Барнаула поделились подробностями аварии с участием внедорожника и опоры ЛЭП, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось 27 мая на пересечении улиц Гущина и Островского.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 42-летняя автомобилистка на Toyota Highlander не справилась с управлением.

От удара опора рухнула вместе с проводами на проезжую часть, а машина получила серьезные повреждения. Тем не менее пострадавших нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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Гость

18:07:16 27-05-2024

Ужас. А ведь она могла не с опорой столкнуться окажись она в другом месте а могла бы выехать на тротуар или остановку в толпу людей въехать. А и почему произошло-то это? Может она ямы на дорогах объезжала? Столько ям. Неудивительно что дтп постоянно

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Гость

18:40:23 27-05-2024

Гость (18:07:16 27-05-2024) Может она ямы на дорогах объезжала? Столько ям.
на бешеной скорости объезжала, что аж с дороги улетела?

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Гость

20:32:34 27-05-2024

Пьяная?

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Сергей

20:59:16 27-05-2024

Столб жалко😳😭

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Гость

09:03:20 28-05-2024

Это кроссовер, а не внедорожник

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Гость

12:37:51 28-05-2024

Гость (09:03:20 28-05-2024) Это кроссовер, а не внедорожник... Это плохорулящее, плохотормозящее ведро, а не кроссовер..

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Гость

09:40:23 28-05-2024

Когда за рулём..., то это уже не езда.

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Людмила

12:12:49 28-05-2024

Что уж так-то ?....

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Гость

14:22:15 28-05-2024

так кто сбил кого? столб ее или она столб???

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