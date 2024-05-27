Появились подробности ДТП с участием столба и иномарки в Барнауле

Пострадавших нет

27 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"

В ГИБДД Барнаула поделились подробностями аварии с участием внедорожника и опоры ЛЭП, пишет "В курсе 22".

ДТП случилось 27 мая на пересечении улиц Гущина и Островского.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 42-летняя автомобилистка на Toyota Highlander не справилась с управлением.

От удара опора рухнула вместе с проводами на проезжую часть, а машина получила серьезные повреждения. Тем не менее пострадавших нет.