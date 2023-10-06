Грузовик загорелся на трассе в Алтайском крае

Очевидцы говорят, что слышали взрыв

06 октября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе в Алтайском крае загорелся грузовик. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, на месте пожара на Бийской трассе слышали звуки взрыва. Огонь, судя по опубликованным кадрам, начал распространяться со стороны бензобака.

У грузового автомобиля полностью выгорела кабина. Часть дороги перекрыта. Столб черного дыма высоко поднимается над трассой.