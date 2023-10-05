"Газель" опрокинулась на бок в результате аварии в Барнауле

Автомобиль полностью перекрыл полосу движения на дороге

05 октября 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жесткая авария с участием "Газели" произошла в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

В результате ДТП автомобиль на Советской Армии опрокинулся и полностью перекрыл движение в одном из направлений.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор, образовавшийся из-за аварии, тянется от Телефонной до 2-й Северо-Западной.

Информации о пострадавших нет.