"Газель" опрокинулась на бок в результате аварии в Барнауле
Автомобиль полностью перекрыл полосу движения на дороге
05 октября 2023, 20:44, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жесткая авария с участием "Газели" произошла в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
В результате ДТП автомобиль на Советской Армии опрокинулся и полностью перекрыл движение в одном из направлений.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор, образовавшийся из-за аварии, тянется от Телефонной до 2-й Северо-Западной.
Информации о пострадавших нет.
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