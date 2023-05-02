В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили мужчину, который ездил на ванне

Мужчина сам собрал "ванномобиль" из подручных средств и решил протестировать его, выпив для храбрости

02 мая 2023, 16:36, ИА Амител

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили мужчину, который ехал на ванне. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему выписали протокол за отказ от медосвидетельствования.

Согласно данным канала, инцидент произошёл 1 мая в станице Кугоейской. Мужчина собрал свой "ванномобиль" самостоятельно – приделав к ванне двигатель и детали от скутера Suzuki. Перед тестированием транспортного средства он выпил, а после начал разъезжать по станице.

Правоохранители изъяли ванну и поместили на спецстоянку. Какую ответственность может понести мужчина – не уточняется.