В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили мужчину, который ездил на ванне
Мужчина сам собрал "ванномобиль" из подручных средств и решил протестировать его, выпив для храбрости
02 мая 2023, 16:36, ИА Амител
В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили мужчину, который ехал на ванне. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему выписали протокол за отказ от медосвидетельствования.
Согласно данным канала, инцидент произошёл 1 мая в станице Кугоейской. Мужчина собрал свой "ванномобиль" самостоятельно – приделав к ванне двигатель и детали от скутера Suzuki. Перед тестированием транспортного средства он выпил, а после начал разъезжать по станице.
Правоохранители изъяли ванну и поместили на спецстоянку. Какую ответственность может понести мужчина – не уточняется.
08:30:19 03-05-2023
дак вот ты какой.."народный автомобиль"