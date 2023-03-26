Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае

Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось

26 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

ДТП с участием легкового авто и грузового поезда произошло в Алтайском крае 25 марта, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Авария случилась в 18 часов на ж/д переезде 305 км перегона Сарайский – Штабка.

"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. На движение пассажирских поездов авария не повлияла.