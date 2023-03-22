Непристёгнутая девушка погибла на Алтае в ДТП с отбойником

Не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением

22 марта 2023, 17:15, ИА Амител









ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай жительница на большой скорости врезалась в отбойное ограждение на трассе, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло ночью 22 марта в Майминском районе.

"24-летняя местная жительница на автомобиле Subaru Legacy не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое отбойное ограждение", – рассказали в ведомстве.

Девушка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. В МВД подчеркнули, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.