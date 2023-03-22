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Непристёгнутая девушка погибла на Алтае в ДТП с отбойником

Не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением

22 марта 2023, 17:15, ИА Амител

В Республике Алтай жительница на большой скорости врезалась в отбойное ограждение на трассе, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло ночью 22 марта в Майминском районе.

"24-летняя местная жительница на автомобиле Subaru Legacy не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое отбойное ограждение", – рассказали в ведомстве.

Девушка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. В МВД подчеркнули, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.

Комментарии 4

  • я однажды тоже наехала на отбойник. чуть крыло помяла и все. а тут насмерть. что за скорость была?
    22 марта, Гость   Ответить
  • с какой же скоростью она летела... ужас. девочка совсем...
    22 марта, Гость   Ответить
  • А зачем костыли принесли?
    22 марта, Гость   Ответить
  • субару потомучта !!!
    22 марта, Гость   Ответить
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