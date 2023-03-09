Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае
Инцидент произошёл в селе Шипуново
09 марта 2023, 10:47, ИА Амител
Фото: ЛУ МВД по Алтайскому краю
Грузовой поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД.
Мужчина с надетым на голову капюшоном шёл вдоль железнодорожного полотна и никак не реагировал на громкие сигналы машиниста.
Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. От полученных травм сельчанин скончался на месте.
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