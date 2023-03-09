Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Инцидент произошёл в селе Шипуново

09 марта 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: ЛУ МВД по Алтайскому краю

Грузовой поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД.

Мужчина с надетым на голову капюшоном шёл вдоль железнодорожного полотна и никак не реагировал на громкие сигналы машиниста.

Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. От полученных травм сельчанин скончался на месте.