Грузовой самолет компании DHL рухнул на жилой дом в Литве

На борту находились четыре человека

25 ноября 2024, 12:23, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / LOGAN WEAVER | @LGNWVR

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

Информация об инциденте поступила журналистам от литовской полиции. На борту находились четыре человека: два пилота и два сотрудника компании. По информации СМИ, борт рухнул на двухэтажный жилой дом на улице Жирню и загорелся.

О причине происшествия, числе пострадавших и погибших в результате авиакатастрофы информации пока нет.