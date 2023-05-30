В "Титов-Арене" состоялся концерт, завершающий неделю празднования полувекового юбилея вуза

30 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров / Фото: пресс-служба АлтГУ

26 мая завершилась неделя празднования 50-летия Алтайского государственного университета грандиозным шоу-концертом "Планета Университет". В "Титов-Арене" – самой большой концертной площадке Барнаула – собрались студенты, преподаватели и выпускники вуза. Всего около пяти тысяч человек.

"Студенты АлтГУ самые талантливые, самые умные, самые активные. Мы не устаём восхищаться вами. Дорогие друзья. Мы хотели, чтобы этот юбилей запомнился надолго, чтобы вы всегда с гордостью вспоминали свою альма-матер и чувствовали сопричастность к большой семье Алтайского государственного университета", – обратился к гостям праздника ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Почётным гостем молодёжной концертной программы стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил университет с юбилеем и наградил лучших преподавателей и студентов.

Указом губернатора за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью "За заслуги в труде" награждены:

Лидия Дмитриева, заведующая кафедрой русского языка как иностранного;

Надежда Усвят, доцент кафедры иностранных языков экономического и юридического профилей;

Татьяна Чернышова, профессор кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка.

Постановлением правительства Алтайского края за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие образования в Алтайском крае почётной грамотой правительства Алтайского края награждены:

Евгений Крупочкин, заведующий кафедрой экономической географии и картографии;

Наталья Полуэктова, директор центра довузовского образования.

За большой вклад в развитие образования в Алтайском крае почётной грамотой правительства Алтайского края награждён коллектив юридического института.













Концерт "Планета Университет". Награждение / Фото: пресс-служба АлтГУ

За заслуги в научной, творческой, спортивной, волонтёрской и иной общественной деятельности благодарственным письмом губернатора Алтайского края отмечены:

Дарья Кондратова, студентка международного института экономики, менеджмента и информационных систем;

Евгений Молчанов, студент юридического института;

Артём Найденов, студент института биологии и биотехнологии;

Павел Пинчук, студент института географии.

За небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе благодарственным письмом Министерства науки и образования Российской Федерации отмечены:

Анастасия Кутукова, студентка института географии АлтГУ;

Владимир Таныгин, студент колледжа АлтГУ.

Красивой церемонией завершилась официальная часть концерта.

Студенты наполнили страницами "Книгу Времён Алтайского государственного университета". На которых – добрые воспоминания, идеи, мечты, планы новых свершений. Книгу будут хранить в Музее истории АлтГУ до 100-летия вуза – в этот юбилейный год её откроют и прочитают будущие поколения студентов.