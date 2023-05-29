Тех, кто добился особых успехов в научной и профессиональной деятельности

29 мая 2023, 17:05, ИА Амител

Торжественное заседание Учёного совета / Фото: АлтГУ

25 мая в Государственной филармонии Алтайского края прошло торжественное заседание Учёного совета, посвящённое 50-летию АлтГУ. Его участниками стали члены совета и почётные профессора, представители органов власти, общественных организаций, ректоры вузов, промышленные партнеры, сотрудники АлтГУ и студенты.

Восхищаемся их самоотдачей

На нём чествовали профессоров-преподавателей, сотрудников госуниверситета, которые добились особых успехов в научной и профессиональной деятельности.

Высокий уровень образования, который даёт вуз, известен далеко за пределами региона. Это заслуга ректоров, управлявших университетом в разные годы: Василия Ивановича Неверова, Валерия Леонидовича Миронова, Юрия Федоровича Кирюшина, Сергея Валентиновича Землюкова.

"Сегодня мы восхищаемся их самоотдачей, прозорливостью и управленческим талантом. За полвека не раз сменились общественно-политические условия, изменились требования к университету. Помимо кузницы кадров, университет стал рассматриваться как экспертный центр, драйвер изменения городской среды, развития инноваций, как актор научно-технологического развития страны", – прокомментировал ректор АлтГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров.

Ректор уверен: университет отвечает на новые запросы постоянной трансформацией, реализованной благодаря победам в федеральных конкурсах программ развития. Это и конкурс 2012 года, и конкурс опорных университетов. А сейчас АлтГУ входит в число победителей "Программы Приоритет 2030", благодаря которой проектирует своё будущее на десятилетие вперёд.

Кого удостоили наградами?

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко вручил почётные грамоты АКЗС "За трудовые заслуги перед Алтайским краем в области науки и высшего образования". Наград получили:

Татьяна Асеева, доцент кафедры философии и политологии;

Наталья Ерошенко, ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учёта;

Вячеслав Козулин, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений;

Ирина Микушина, доцент кафедры органической химии;

Людмила Петрова, доцент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций;

Ольга Саланина, заведующий кафедрой лингвистики, перевода и иностранных языков;

Вадим Скрипко, заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии;

Ольга Чупина, специалист по УМР 1 категории отдела планирования и сопровождения учебного процесса.

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко вручил медаль "За заслуги в труде" преподавателю колледжа АлтГУ Виктории Воложаниной.

Почётными грамотами правительства Алтайского края "За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие образования в Алтайском крае" награждены:

Татьяна Клещева, начальник общего отдела;

Наталья Котова, специалист по УМР 1 категории Центра переподготовки и повышения квалификации юридического института;

Елена Красильникова, специалист по учебно-методической работе 1 категории кафедры теории и истории государства и права;

Светлана Павлова, начальник отдела по работе с преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом;

Наталья Папина, специалист по УМР 1 категории отдела учёта, отчётности и мониторинга учебного процесса;

Елена Петухова, доцент кафедры социальной психологии и педагогического образования.

Благодарностью правительства Алтайского края поощрена Галина Кравченко, доцент кафедры дифференциальных уравнений.









Награждение / Фото: АлтГУ

Заместитель директора Департамента координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Аслан Дамбегов вручил награды от Минобрнауки. За значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов почетного звания "Почётный работник высшей школы РФ" удостоены: