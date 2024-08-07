Губернатор Алтайского края Томенко назвал варварской атаку ВСУ на Курскую область

Он заявил, что регион готов помогать людям, попавшим в беду

07 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал события в Курской области, которая подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России.

"Искренне сочувствую родными и близким пострадавших, желаю им скорейшего выздоровления. Знаю, как много сил уже направлено в Курскую область для помощи жителям. Если это потребуется, мы в Алтайском крае также готовы помогать людям, попавшим в беду", – написал глава региона.

Напомним, что на территории Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями украинской армии, которые пытаются прорваться на территорию России.

Военкор Евгений Поддубный ранее заявлял, что обстановка там остается напряженной. Глава "Ахмата" Апти Алаудинов пояснил, что ВСУ удалось зайти в часть населенных пунктов, однако ВС РФ работают над уничтожением украинских военных.