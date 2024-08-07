НОВОСТИПроисшествия

Губернатор Алтайского края Томенко назвал варварской атаку ВСУ на Курскую область

Он заявил, что регион готов помогать людям, попавшим в беду

07 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал события в Курской области, которая подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России.

"Искренне сочувствую родными и близким пострадавших, желаю им скорейшего выздоровления. Знаю, как много сил уже направлено в Курскую область для помощи жителям. Если это потребуется, мы в Алтайском крае также готовы помогать людям, попавшим в беду", – написал глава региона.

Напомним, что на территории Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями украинской армии, которые пытаются прорваться на территорию России.

Военкор Евгений Поддубный ранее заявлял, что обстановка там остается напряженной. Глава "Ахмата" Апти Алаудинов пояснил, что ВСУ удалось зайти в часть населенных пунктов, однако ВС РФ работают над уничтожением украинских военных.

Виктор Томенко спецоперация Курская область
Читайте также в сюжете: Украинская армия в российских регионах

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:16:49 07-08-2024

"Варварская атака"...
Бревно VS соринка

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:09 08-08-2024

Гость (21:16:49 07-08-2024) "Варварская атака"...Бревно VS соринка... "Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество осудить преступления, совершаемые киевским режимом против мирного населения России."

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:12:30 08-08-2024

В чем суть заявления? - не бегу, остаюсь?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:50:45 08-08-2024

Жулики во власти погранслужбу разогнали, а теперь заявления пишут...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:23 08-08-2024

Гость (06:50:45 08-08-2024) Жулики во власти погранслужбу разогнали, а теперь заявления ... Не чеши. Погранцы, пишут, отработали как надо, но силы были слишком превосходящие.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:52 08-08-2024

Этому миру нужен мир!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров