Губернатор Алтайского края Томенко назвал варварской атаку ВСУ на Курскую область
Он заявил, что регион готов помогать людям, попавшим в беду
07 августа 2024, 20:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал события в Курской области, которая подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России.
"Искренне сочувствую родными и близким пострадавших, желаю им скорейшего выздоровления. Знаю, как много сил уже направлено в Курскую область для помощи жителям. Если это потребуется, мы в Алтайском крае также готовы помогать людям, попавшим в беду", – написал глава региона.
Напомним, что на территории Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями украинской армии, которые пытаются прорваться на территорию России.
Военкор Евгений Поддубный ранее заявлял, что обстановка там остается напряженной. Глава "Ахмата" Апти Алаудинов пояснил, что ВСУ удалось зайти в часть населенных пунктов, однако ВС РФ работают над уничтожением украинских военных.
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