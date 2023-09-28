Губернатор Алтайского края Томенко встретился с главой Третьяковского района

Они обсудили достижения за последние годы и проблемы района, которые требуют решения

28 сентября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой Третьяковского района Евгением Германом. В своем Telegram-канале он рассказал, что сейчас даже самые отдаленные уголки района приводят в порядок. Там ремонтируют школы, ДК, а всего за последние два года обновили 60% котельного оборудования.

В частности, в Староалейской школе № 1 на капремонт было направлено 75,5 миллиона рублей. Она была включена в краевую заявку по федеральному проекту "Модернизация школьных систем образования".

"Как и в других районах нашего края, в третьяковских школах открываются центры "Точка роста", где благодаря нацпроекту "Образование" ученики знакомятся с современными технологиями, получают больше возможностей для изучения естественно-научных предметов", – подчеркнул Томенко.Губернатор также обсудил с главой района проблемные вопросы. Он рассказал главе региона, что местному МУП, который занимается коммунальными вопросами района, не хватает техники – сейчас в его распоряжении только один экскаватор.

"Договорились с Евгением Эдуардовичем, что он направит соответствующую заявку в правительство, и она будет обязательно рассмотрена", – подчеркнул Томенко.