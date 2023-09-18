Томенко отправил в отставку членов правительства Алтайского края

Они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава

18 сентября 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Члены правительства Алтайского края и руководители краевых органов исполнительной власти в соответствии с требованиями законодательства отправлены в отставку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что текущие министры и руководители продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства и органов исполнительной власти.

"Благодарю всех за совместную работу. Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время в соответствии с федеральными и краевым процедурами, определенными действующим законодательством", – написал Томенко.Напомним, что в понедельник, 18 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в должность. Сегодня в краевом театре драмы состоялась инаугурация главы региона. Как прошла церемония (к слову, уже вторая для Виктора Томенко) – в материале amic.ru.