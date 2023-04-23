Губернатор Алтайского вручил ключи от квартир детям-сиротам
По словам Виктора Томенко, очередь на получение жилья для сирот уменьшается в регионе вдвое быстрее
23 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск вручил ключи от квартир детям-сиротам, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что в многоквартирном доме по улице Декабристов, 22, для сирот приобрели 41 квартиру. Благодаря введению сертификатов на покупку жилья удалось уменьшить очередь на получение жилья почти в два раза, отметил Томенко.
По его словам, в прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируется приобретение жилья ещё примерно для 600 детей-сирот.
Стоимость сертификата для детей-сирот в Алтайском крае на сегодня составляет более 2,7 млн рублей.
09:10:28 23-04-2023
судя по фото сиротам лет 40.
09:52:40 23-04-2023
На боже,что нам не гоже.
11:31:35 24-04-2023
Каждый раз из этого шоу, САМ вручает! На камеру! А должна быть простая работа с простой отчетностью, что все дети-сироты в течении 3 лет получают свое жилье! Вот тогда спасибо, а это все предвыборная концертная программа.