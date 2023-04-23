НОВОСТИПолитика

Губернатор Алтайского вручил ключи от квартир детям-сиротам

По словам Виктора Томенко, очередь на получение жилья для сирот уменьшается в регионе вдвое быстрее

23 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края
Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск вручил ключи от квартир детям-сиротам, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в многоквартирном доме по улице Декабристов, 22, для сирот приобрели 41 квартиру. Благодаря введению сертификатов на покупку жилья удалось уменьшить очередь на получение жилья почти в два раза, отметил Томенко.

По его словам, в прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируется приобретение жилья ещё примерно для 600 детей-сирот.

Стоимость сертификата для детей-сирот в Алтайском крае на сегодня составляет более 2,7 млн рублей.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:10:28 23-04-2023

судя по фото сиротам лет 40.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:40 23-04-2023

На боже,что нам не гоже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

11:31:35 24-04-2023

Каждый раз из этого шоу, САМ вручает! На камеру! А должна быть простая работа с простой отчетностью, что все дети-сироты в течении 3 лет получают свое жилье! Вот тогда спасибо, а это все предвыборная концертная программа.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров