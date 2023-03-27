Томенко вручил ключи от квартир сиротам и переселенцам из аварийного жилья в Барнауле

Новое здание было построено в рекордные сроки — разрешение на строительство выдали в июне 2022 года, а сдать его успели в январе 2023-го

27 марта 2023, 16:19, ИА Амител

































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот. Строительство десятиэтажного дома на улице Беляева было проведено в рекордные сроки – разрешение на работы выдано в июне 2022 года, а в эксплуатацию дом сдан в январе 2023-го.

В доме 72 квартиры, из которых 18 куплены в собственность Алтайского края для передачи детям-сиротам. Ещё 52 предусмотрены для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. В квартирах выполнена внутренняя отделка, есть вся необходимая сантехника и электроплиты.

Отметим, что решение об ускорении расселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, по краевой программе было принято до 1 января 2017 года.

"Программа рассчитана до 2025 года, но в 2021 году мы приняли решение поскорее провести и следующий этап, потому что много домов, к сожалению, признаны также аварийными уже после 1 января 2017 года. Они есть и в городе, и в населённых пунктах края в целом. Надо переходить уже на следующий этап – до конца 2023 года задача перед городскими властями стоит, и при поддержке края работы будут выполнены. И вот таких счастливых, на мой взгляд, примеров будет много", – подчеркнул Томенко.

Напомним, что с 2019 года было расселено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Каменского и Мамонтовского районов. В новые квартиры смогли переехать почти 7 тысяч человек.