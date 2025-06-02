Губернатор Амурской области рассказал о предотвращении атаки на авиабазу

Фура, предположительно, с дронами, сгорела на трассе

02 июня 2025, 10:55, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Амурской области произошло возгорание грузового автомобиля на автомобильной трассе, в результате чего пострадал водитель машины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Орлов.

"Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем", – сказал губернатор.

Он отметил, что начавшийся в грузовике пожар удалось потушить. Водитель получил ранения. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия.

Напомним, 1 июня Украина провела ряд терактов. Сначала стало известно о подрыве моста в Брянской области – автомобильная переправа упала на пассажирский поезд. Семь человек погибло, 70 пострадало. Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области – вагон локомотива грузового состава упал, пострадала бригада поезда. Также сообщалось еще об одном взрыве на путях. Следом СМИ сообщили о нападении дронов на аэродромы в пяти регионах, в том числе в Сибири.