Губернатор Амурской области рассказал о предотвращении атаки на авиабазу
Фура, предположительно, с дронами, сгорела на трассе
02 июня 2025, 10:55, ИА Амител
В Амурской области произошло возгорание грузового автомобиля на автомобильной трассе, в результате чего пострадал водитель машины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Василий Орлов.
"Ударов с использованием БПЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем", – сказал губернатор.
Он отметил, что начавшийся в грузовике пожар удалось потушить. Водитель получил ранения. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия.
Напомним, 1 июня Украина провела ряд терактов. Сначала стало известно о подрыве моста в Брянской области – автомобильная переправа упала на пассажирский поезд. Семь человек погибло, 70 пострадало. Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области – вагон локомотива грузового состава упал, пострадала бригада поезда. Также сообщалось еще об одном взрыве на путях. Следом СМИ сообщили о нападении дронов на аэродромы в пяти регионах, в том числе в Сибири.
12:15:39 02-06-2025
Фура, предположительно, с дронами, сгорела на трассе --- в Амурской области разобрались