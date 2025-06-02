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В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ

Клишас сказал, что уверен в этом

02 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ответ на все сегодняшние атаки должен быть и он будет. Уверен", – заявил он.

Напомним, 1 июня Украина провела ряд терактов. Сначала стало известно о подрыве моста в Брянской области – автомобильная переправа упала на пассажирский поезд. Семь человек погибло, 70 пострадало. 

Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области – вагон локомотива грузового состава упал, пострадала бригада поезда. Также сообщалось еще об одном взрыве на путях. 

После произошло нападение дронов на аэродромы в пяти регионах, в том числе в Сибири.

украина спецоперация

Комментарии 6

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Гость

08:50:55 02-06-2025

Рутуб даже не грузится. Совсем. Ответка?

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Musik

09:47:20 02-06-2025

Гость (08:50:55 02-06-2025) Рутуб даже не грузится. Совсем. Ответка?... грузится. у вас в 404 не грузится? печаль, да?

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Гость

10:18:08 02-06-2025

Musik (09:47:20 02-06-2025) грузится. у вас в 404 не грузится? печаль, да?... Барнаул в 404? Муська, учи географию.

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Кхм...

09:37:59 02-06-2025

Ну, раз Клишас сказал...

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Гость

09:52:50 02-06-2025

Кхм... (09:37:59 02-06-2025) Ну, раз Клишас сказал...... С обеих сторон командуют граждане израиля, а льётся рекой русская кровь.

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Внимательный из Б

11:21:16 02-06-2025


Полгода территория Курской области была оккупирована, сейчас снова БПЛА, теракты, смерть пришла в Россию с Украины. Когда уже начнем по настоящему? Какие еще поводы нужны? Высадка украинского десанта в Кремле?!

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