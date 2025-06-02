В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ

Клишас сказал, что уверен в этом

02 июня 2025, 08:14, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ответ на все сегодняшние атаки должен быть и он будет. Уверен", – заявил он.

Напомним, 1 июня Украина провела ряд терактов. Сначала стало известно о подрыве моста в Брянской области – автомобильная переправа упала на пассажирский поезд. Семь человек погибло, 70 пострадало.

Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области – вагон локомотива грузового состава упал, пострадала бригада поезда. Также сообщалось еще об одном взрыве на путях.

После произошло нападение дронов на аэродромы в пяти регионах, в том числе в Сибири.