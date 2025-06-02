В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
Клишас сказал, что уверен в этом
02 июня 2025, 08:14, ИА Амител
Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Ответ на все сегодняшние атаки должен быть и он будет. Уверен", – заявил он.
Напомним, 1 июня Украина провела ряд терактов. Сначала стало известно о подрыве моста в Брянской области – автомобильная переправа упала на пассажирский поезд. Семь человек погибло, 70 пострадало.
Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области – вагон локомотива грузового состава упал, пострадала бригада поезда. Также сообщалось еще об одном взрыве на путях.
После произошло нападение дронов на аэродромы в пяти регионах, в том числе в Сибири.
08:50:55 02-06-2025
Рутуб даже не грузится. Совсем. Ответка?
09:47:20 02-06-2025
Гость (08:50:55 02-06-2025) Рутуб даже не грузится. Совсем. Ответка?... грузится. у вас в 404 не грузится? печаль, да?
10:18:08 02-06-2025
Musik (09:47:20 02-06-2025) грузится. у вас в 404 не грузится? печаль, да?... Барнаул в 404? Муська, учи географию.
09:37:59 02-06-2025
Ну, раз Клишас сказал...
09:52:50 02-06-2025
Кхм... (09:37:59 02-06-2025) Ну, раз Клишас сказал...... С обеих сторон командуют граждане израиля, а льётся рекой русская кровь.
11:21:16 02-06-2025
Полгода территория Курской области была оккупирована, сейчас снова БПЛА, теракты, смерть пришла в Россию с Украины. Когда уже начнем по настоящему? Какие еще поводы нужны? Высадка украинского десанта в Кремле?!