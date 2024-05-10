Губернатор Хабаровского края Дегтярев может стать министром спорта
Всего на пост претендуют три кандидатуры
10 мая 2024, 18:40, ИА Амител
На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников РБК, в числе кандидатов на пост министра губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.
РБК направил запросы в пресс-службы Минспорта и губернатора Хабаровского края.
Байсултанов был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе до прихода в Минспорта в феврале 2020 года. Кадыров занимался развитием спорта в Татарстане, был в оргкомитете Универсиады-2013 и отвечал за организацию матчей чемпионата мира по водным видам спорта и чемпионата мира по футболу в Казани. Заместителем главы Минспорта он стал в феврале 2020 года.
Дегтярев до прихода на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года входит в правление Федерации хоккея России.
19:27:01 10-05-2024
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