Губернатор Хабаровского края Дегтярев может стать министром спорта

Всего на пост претендуют три кандидатуры

10 мая 2024, 18:40, ИА Амител

Футбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331778

На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников РБК, в числе кандидатов на пост министра губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

РБК направил запросы в пресс-службы Минспорта и губернатора Хабаровского края.

Байсултанов был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе до прихода в Минспорта в феврале 2020 года. Кадыров занимался развитием спорта в Татарстане, был в оргкомитете Универсиады-2013 и отвечал за организацию матчей чемпионата мира по водным видам спорта и чемпионата мира по футболу в Казани. Заместителем главы Минспорта он стал в феврале 2020 года.

Дегтярев до прихода на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года входит в правление Федерации хоккея России.