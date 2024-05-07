"Прежде всего – народосбережение". Яркие цитаты из речи Путина в ходе инаугурации

Президент России рассказал, в каком направлении будет развиваться страна до 2030 года

07 мая 2024, 17:30, ИА Амител

Цитаты Владимира Путина во время инаугурации – 2024 / Amic.ru

Владимир Путин 7 мая 2024 года в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации глава государства поставил главные цели в развитии страны и общества до 2030 года. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Путин пообещал делать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян. Он подчеркнул, что Россия достойно пройдет через рубежный период, станет еще сильнее, а главная цель – народосбережение.