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Губернатор Красноярского края прокомментировал побег сына из-под домашнего ареста

Александр Усс сказал, что не знает о местонахождении сына

24 марта 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: страница Артёма Усса в соцсетях
Фото: страница Артёма Усса в соцсетях

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает о местонахождении сына Артёма, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

По его словам, сын рассказывал ему, что квартира, в которой он находился под домашним арестом, тщательно охранялась карабинерами, и периодически "его посещали даже несколько раз ночью".

"Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда", – цитирует политика РИА Новости.

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса-младшего в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.

Комментарии 17

  • А разве можно иметь родственников за рубежом и занимать государственную должность , с допуском к гос. тайне?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Талантливая семейка!
    24 марта, Гость   Ответить
  • А разве можно иметь родственников за рубежом и занимать государственную должность ***** При всём моём плохом отношении к чиновникам необходимо соблюдать правду - сын Усса не живет заграницей, он находился в Европе на отдыхе. Его там взяли по наводке американских спецслужб: ему вменяли подсанкционные сделки с венесуэльской нефтью, которые американцы запрещают всем, кроме исключений прямо указанных Минфином США.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Почему до сих пор у власти папа?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Тайно вывезли.
    24 марта, Гость   Ответить
  • После таких историй число добровольцев увеличится многократно! Надо Артемку защитить от пиндосов!
    24 марта, Гость   Ответить
  • сын Усса не живет заграницей, он находился в Европе на отдыхе. ---- Устал от России и поехал отдыхать к еврогеям?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Цитата из пресс-релиза ФБР, которая раскрывает истинные причины ордера на арест Усса-младшего: Как утверждается, Орехов являлся совладельцем, генеральным директором и управляющим директором компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) — частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, расположенной в Гамбурге (Германия). Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность генерального директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под началом Орехова. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая подпадающие под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя на Украине.
    24 марта, Гость   Ответить
  • сын Усса не живет заграницей, он находился в Европе на отдыхе.--- Адвокат отмечал, что у Артёма Усса есть "деятельность в Италии". "То есть (бизнесмен) тут не проездом", — сказал он
    24 марта, Гость   Ответить
  • были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя на Украине.===)))))))
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну если он нашему ВПК помогал, тогда он герой и надо его выручать.
    24 марта, Гость   Ответить
  • То есть (бизнесмен) тут не проездом", — сказал он ***** Верно. Бизнесмен. Не проездом. Проездом - это когда ты просто пересек территорию государство транзитом. Артем Усс прописан и проживает в городе Москва. Иногда находится в бизнес-поездках за рубежом нашей Родины.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, что его две противоположные стороны ищут, и Запад, и Россия. И где ему прятаться
    24 марта, Гость   Ответить
  • две противоположные стороны ищут, и Запад, и Россия **** Россия сделала запрос на экстрадицию только для того, чтобы попытаться договориться с итальянцами, и забрать Усса первыми, оставляя американцев отдыхать. Но пиндосы надавили на итальяшек, и его решили отдать Америке, после этого он и бежал.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Эти западные как дети. Что бы ни потеряли, у нас спрашивают, не видели ли. Недавно к Набиулиной приставали, где российский госрезерв, на который Европа раскатала губу. Набиулина ответила, что ничем помочь не может в поисках.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Руки прочь от нашего Штирлица 2023 года.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вон на украине проституток наградили орденами, СБУ говорит, не проститутки они, а разведчицы. Кстати одна из них обслуживала наш Камеди Клаб, в интервью рассказала, те, которые женатые из Камеди заказывали ее.
    24 марта, Гость   Ответить
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