Губернатор Красноярского края прокомментировал побег сына из-под домашнего ареста

Александр Усс сказал, что не знает о местонахождении сына

24 марта 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: страница Артёма Усса в соцсетях

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает о местонахождении сына Артёма, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

По его словам, сын рассказывал ему, что квартира, в которой он находился под домашним арестом, тщательно охранялась карабинерами, и периодически "его посещали даже несколько раз ночью".

"Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда", – цитирует политика РИА Новости.

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса-младшего в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.