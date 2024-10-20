Губернатор Курганской области сравнил чайлдфри с сатанистами
По его словам, попытка "раскачать" эту тему, является открытым конфликтом с Богом
20 октября 2024, 18:50, ИА Амител
Граждане России должны стремиться к увеличению рождаемости, поскольку это соответствует воле Божьей. С таким призывом выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Просто рожайте как можно больше детей и воспитывайте их как можно лучше, – сказал он. – Остальное они сделают сами".
По мнению губернатора, именно в этом заключается национальная идея России, поисками которой, по его словам, "занимаются многие великие умы".
Шумков подчеркнул, что отказ от рождения детей, или чайлдфри, – это попытка "нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин" и нарушение "замысла Божьего", которое преподносится как "некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью".
В конце своего поста губернатор добавил хештег "Обыкновенный сатанизм".
18:53:33 20-10-2024
Почему их не отправляют к психиатру на ежегодную проверку? Или именно поэтому и не отправляют?
19:32:23 20-10-2024
Пусть он монахам и монахиням объяснит, что отказ от детей это конфликт с богом
08:37:51 21-10-2024
"Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри заслуживает поддержки, однако при его разработке необходимо учесть монашество, заявила «Известиям» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Она пояснила, что в случае принятия документа в текущей редакции под запретом может оказаться распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, который исключает деторождение.
Как сообщает газета, Московская патриархия направила обращение авторам пакета законопроектов с просьбой учесть этот фактор и внести соответствующие поправки к следующему рассмотрению законопроекта."
09:13:10 21-10-2024
Гость (08:37:51 21-10-2024) "Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри заслуживает подд... Все люди равны, но есть те, кто равнее других...(с)
19:41:45 20-10-2024
А чё он Бутиной , Голиковой ... и.т.п. не предъявит ???
Нине Останиной , родившей и воспитавшей сына-убийцу...
22:04:09 20-10-2024
Даже неудобно становится за слова некоторых наших чиновников.
22:46:46 20-10-2024
Если бы здесь не печатали, я бы ничего не знала про это, СМИ сами помогают в распространении информации.
08:02:34 21-10-2024
Гость (22:46:46 20-10-2024) Если бы здесь не печатали, я бы ничего не знала про это, СМИ... Нужны любые инфоповоды чтобы отвлечь людей от главных проблем. Принцип работы иллюзионистов, причем весьма рабочий. Квадробоберов тоже живьём ни кто не видел. Однако судя по новостям, это одна из самых главных проблем в государстве