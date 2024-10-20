Губернатор Курганской области сравнил чайлдфри с сатанистами

По его словам, попытка "раскачать" эту тему, является открытым конфликтом с Богом

20 октября 2024, 18:50, ИА Амител

Вадим Шумков / Фото: t.me/silavpravdevshumkov/11927

Граждане России должны стремиться к увеличению рождаемости, поскольку это соответствует воле Божьей. С таким призывом выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Просто рожайте как можно больше детей и воспитывайте их как можно лучше, – сказал он. – Остальное они сделают сами".

По мнению губернатора, именно в этом заключается национальная идея России, поисками которой, по его словам, "занимаются многие великие умы".

Шумков подчеркнул, что отказ от рождения детей, или чайлдфри, – это попытка "нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин" и нарушение "замысла Божьего", которое преподносится как "некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью".

В конце своего поста губернатор добавил хештег "Обыкновенный сатанизм".