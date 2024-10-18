Власти согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет

Кроме того, для езды на них придется получать права

18 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Электросамокаты "Яндекс Go" / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязать людей получать права для управления подобными транспортными средствами и запретить СИМ передвигаться по тротуарам и проезжей части. Как сообщают "Известия", с этим согласились ведомства на совещании, которое прошло в российском правительстве.

В заседании принимали участие Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты. Все присутствующие чиновники согласились с увеличением минимального возраста и получением прав. МВД уже предложили проработать этот вопрос. Порог в 16 лет связан с тем, что именно с такого возраста в России можно получать водительские удостоверения на мопеды и мотоциклы.

Ограничение движения СИМ по тротуарам и проезжей части будут вводить постепенно: сначала нужно создать необходимую инфраструктуру. Согласно протоколу, Минтранс должен оформить эти правила, согласовать с участниками совещания, чтобы в перспективе их легализовать.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что в РФ нужен отдельный закон для определения правил и прав использования СИМ гражданами. Он отметил, что сейчас сфера никак не урегулирована, однако запрещать полностью их нельзя.