Власти согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет
Кроме того, для езды на них придется получать права
18 октября 2024, 13:31, ИА Амител
Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязать людей получать права для управления подобными транспортными средствами и запретить СИМ передвигаться по тротуарам и проезжей части. Как сообщают "Известия", с этим согласились ведомства на совещании, которое прошло в российском правительстве.
В заседании принимали участие Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты. Все присутствующие чиновники согласились с увеличением минимального возраста и получением прав. МВД уже предложили проработать этот вопрос. Порог в 16 лет связан с тем, что именно с такого возраста в России можно получать водительские удостоверения на мопеды и мотоциклы.
Ограничение движения СИМ по тротуарам и проезжей части будут вводить постепенно: сначала нужно создать необходимую инфраструктуру. Согласно протоколу, Минтранс должен оформить эти правила, согласовать с участниками совещания, чтобы в перспективе их легализовать.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что в РФ нужен отдельный закон для определения правил и прав использования СИМ гражданами. Он отметил, что сейчас сфера никак не урегулирована, однако запрещать полностью их нельзя.
14:19:03 18-10-2024
Неплохая идея.
14:22:37 18-10-2024
Всё таки речь об ЭЛЕКТРОсамокатах.
14:47:06 18-10-2024
Отлично!!!!!!!!!!! Опоздали только, точнее задержались с правильными выводами!!!!!!
15:13:17 18-10-2024
наконец-то! а то эти дураки малолетние по 2-3 (!!) человека катаются!