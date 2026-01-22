Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП

По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий

22 января 2026, 17:43, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: соцсети губернатора

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в дорожно-транспортное происшествие и был доставлен в больницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, авария произошла из-за сложных погодных условий: машину занесло на трудном участке дороги, после чего его выбросило на обочину.