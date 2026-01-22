НОВОСТИПроисшествия

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП

По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий

22 января 2026, 17:43, ИА Амител

Александр Хинштейн / Фото: соцсети губернатора
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в дорожно-транспортное происшествие и был доставлен в больницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, авария произошла из-за сложных погодных условий: машину занесло на трудном участке дороги, после чего его выбросило на обочину.

«Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», – написал Хинштейн.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:27:28 22-01-2026

"Всё хорошо, прекрасная маркиза..."

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:44 22-01-2026

На "Ладе" ездит?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:13 22-01-2026

На небольшой скорости не вписался в поворот, морда машины застряла, продолжить движение не смогли без посторонней помощи. Угадал?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:00:56 23-01-2026

у вас фотка старая. он толще сейчас раз в 5!

  -1 Нравится
Ответить
