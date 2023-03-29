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Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку

Исполняющим обязанности главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко

29 марта 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: omskportal.ru
Фото: omskportal.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Бурков подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, что Хоценко возглавлял правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы департамента промышленной политики Минпромторга России, выпускник "школы губернаторов".

Комментарии 6

  • МММщик?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Полная жесть , лучше бы Буркова оставили.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Бурков лучший из всех предшественников. Очень жаль что не дали хотя бы закончить начатое(
    29 марта, Гость   Ответить
  • Кремлю нужны марионетки, а не специалисты)
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ой ой ой. Как же мы все без него то?
    30 марта, Гость   Ответить
  • На местах уже умных людей не осталось? То Чукотка, теперь вот Омск. Нищает земля сибирская умом.
    30 марта, Гость   Ответить
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