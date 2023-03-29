Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку
Исполняющим обязанности главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко
29 марта 2023, 21:44, ИА Амител
Фото: omskportal.ru
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Бурков подал в отставку по собственному желанию.
Напомним, что Хоценко возглавлял правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы департамента промышленной политики Минпромторга России, выпускник "школы губернаторов".
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