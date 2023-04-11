Губернатор рассказал, как ему "Бог помог" возглавить регион в "смешной день"

Глава Кузбасса вспомнил события пятилетней давности

11 апреля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: vk.com/tsivilev42

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что не ожидал своего назначения на пост главы региона, пишет "Сибдепо".

Он рассказал, что только приехал в регион и уже почти собирался уезжать, но 1 апреля 2018 года получил сообщение о своём назначении на должность исполняющего обязанности губернатора.

"Я ещё подумал, почему обязательно в этот “смешной день”, почему хотя бы не днём позже. А потом мне сказали, что вообще-то в этом году 1 апреля – это начало пасхальной недели. Я думаю, что с того момента весь наш путь, во всём, что мы делаем, нам Бог помогает", – подчеркнул Цивилёв.

Глава региона отметил, что самое главное за прошедшие пять лет – удалось добиться сплочённости команды управленцев, которая верит в свои силы и регион.