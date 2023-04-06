Мэр города сфотографировал следы от самоката и задал не риторический вопрос
Глава Новокузнецка усомнился в необходимости электросамокатов, его поддержали более половины опрошенных
06 апреля 2023, 13:17, ИА Амител
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов спросил жителей, необходимы ли городу электросамокаты, пишет "Сибдепо".
Кузнецов опубликовал в своём Telegram-канале фотографии газона, по которому катались на самокате, при этом неизвестные размазали грязь по чистому плиточному тротуару. В связи с этим мэр поднял вопрос, а нужен ли вообще городу такой транспорт?
"Вот такая "красота" остаётся от них на наших газонах. Нужны ли в городе такие самокаты?" – поинтересовался глава города.
Судя по анонимному опросу, против электросамокатов выступили 60% подписчиков, за – 40%.
В комментариях жители отметили, что дело не в самокатах, а в тех людях, которые на них передвигаются. Ведь газон можно истоптать и ногами, а можно этого и не делать – всё дело в воспитании.
Некоторые напомнили, что самокаты представляют опасность на тротуарах для пешеходов – слишком быстро ездят и могут сбить.
Кузнецов подчеркнул, что в ближайшее время представители власти готовят документы об утверждении правил пользования самокатами для населения города и для владельцев электротранспорта.
Ранее amic.ru разбирался, штрафуют ли в Барнауле нарушителей на электросамокатах после введения новых правил.
13:22:22 06-04-2023
О боже... На наших газонах, например, остаются ямы оттого, что кто-то альтернативно одаренный прется по ним вместо тротуара. И колеи от машин, которые паркуются на них. Кое-где уже одна грязь а не газон. Да и на тротуары машинки заезжают, растаскивая ту самую грязь. Можно убрать автомобили? Нужен ли нам такой транспорт?))) Детский сад, штаны на лямках. Вопрос он задал.
13:33:08 06-04-2023
А фото собачьего дерьма с нериторическим вопросом куда выложить?
14:05:58 06-04-2023
а следы от автомобилей паркующихся повсеместно на газонах он сфотографировать не хочет? может они тоже не нужны?
14:11:02 06-04-2023
Не в доле мэр остался, вот и задает вопросы
14:11:35 06-04-2023
А всего то, просто не кому контролировать исполнение законов. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай, вот так мы и живём.
14:31:40 06-04-2023
Гость (14:11:35 06-04-2023) А всего то, просто не кому контролировать исполнение законов... Жалко, что не вы регулировщик самокатного движения в парке с полосатой палкой наперевес.
14:28:56 06-04-2023
Признаемся, что в нашем городе есть хорошие районы с дорогими домами для достойных, порядочных граждан и остальные - для "простых" людей (простые сами замените на нужный глагол). Жил я 30 лет на потоке, Чудненко 13. Сейчас живу в центре, в доме огороженном забором , ну чтобы не ходил через дворы кто попало. Это колоссальная разница. На потоке везде были вырыты погреба, везде эти гнилые, грязные гаражи. 38 школа - какие-то заборы с сарайками, помойки вдоль этого забора, где все гадят. В палисадниках лебеди из шин, самодельные детские площадки. Машины на газонах грязь месят. В общем треш. И все это - дело рук жителей района. Жил человек в деревне и преехал в город или жил в частном доме и переехал в квартиру, а потребность в сарайке осталась, он пошел во двор, построил ее и тут же за нее пописить сходил. Удобно. Сосед, постоянно плевал на пол в подъезде. Культуры ноль. В Новосибирске, в академгородке, те же самые хрущевки, но все совсем по другому - сосны во дворах, все аккуратно. Я там впервые увидел как люди на остановке в очереди стоят (!!!!) Мэр удивился следам на газоне от самоката... Пусть вон на Чудненко поживет, на Попова, в обычном доме и больше вопросов не задает.
14:39:06 06-04-2023
Гость (14:28:56 06-04-2023) совсем по другому - сосны во дворах, все аккуратно. Не сосны во дворах, а Академгородок в лесу. Главное вы там и не заметили.
14:40:33 06-04-2023
Зачем ему ваш зачуханный Барнаул смотреть,он о своём Новокузнецке печётся.
15:07:08 06-04-2023
Гость (14:40:33 06-04-2023) Зачем ему ваш зачуханный Барнаул смотреть,он о своём Новокуз... Да Кузня позасратее Барнаула будет...начиная с разноцветных облаков КМК и заканчивая постоянным амбре сероводорода...
15:01:38 06-04-2023
В Новосибе очереди к автобусам еще во времена СССР были.
14:49:22 06-04-2023
Гость (13:33:08 06-04-2023) А фото собачьего дерьма с нериторическим вопросом куда вылож... Ты лучше человеческого размести:)
15:00:51 06-04-2023
Компактное, удобное и экологичное средство передвижения. Альтернатива общественному транспорту или такси в теплое время года. И не давит насмерть, инвалидом на всю жизнь пешехода не сделает. Убивают и калечат автомобили.
15:13:13 06-04-2023
Из-за пары дураков не надо запрещать самокаты. Вот к нам пришёл Вуш с нормальными ценами, кое-кто уже ездит на работу на самокате вместо машины. Мэру просто не откатили, наверное.