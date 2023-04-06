Мэр города сфотографировал следы от самоката и задал не риторический вопрос

Глава Новокузнецка усомнился в необходимости электросамокатов, его поддержали более половины опрошенных

06 апреля 2023, 13:17, ИА Амител













Электросамокаты / Фото: t.me/skuznetsov_nvkz

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов спросил жителей, необходимы ли городу электросамокаты, пишет "Сибдепо".

Кузнецов опубликовал в своём Telegram-канале фотографии газона, по которому катались на самокате, при этом неизвестные размазали грязь по чистому плиточному тротуару. В связи с этим мэр поднял вопрос, а нужен ли вообще городу такой транспорт?

"Вот такая "красота" остаётся от них на наших газонах. Нужны ли в городе такие самокаты?" – поинтересовался глава города.

Судя по анонимному опросу, против электросамокатов выступили 60% подписчиков, за – 40%.

В комментариях жители отметили, что дело не в самокатах, а в тех людях, которые на них передвигаются. Ведь газон можно истоптать и ногами, а можно этого и не делать – всё дело в воспитании.

Некоторые напомнили, что самокаты представляют опасность на тротуарах для пешеходов – слишком быстро ездят и могут сбить.

Кузнецов подчеркнул, что в ближайшее время представители власти готовят документы об утверждении правил пользования самокатами для населения города и для владельцев электротранспорта.

Ранее amic.ru разбирался, штрафуют ли в Барнауле нарушителей на электросамокатах после введения новых правил.