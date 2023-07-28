Губернатор Ростовской области рассказал подробности взрыва в Таганроге

В медицинские учреждения доставили девять человек — их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести

28 июля 2023, 21:22, ИА Амител

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. В своем Telegram-канале он заявил, что в медучреждения доставлены девять человек, состояние которых оценивается как средней и легкой степени тяжести.

"Выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома", – сообщил он.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Напомним, что ранее Голубев заявлял, что в результате происшествия пострадали 15 человек. Погибших в результате взрыва нет.