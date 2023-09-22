Губернатор Севастополя опроверг слухи о новых взрывах в городе

Развожаев отметил, что украинские паблики вновь пытаются посеять панику среди россиян

22 сентября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию об ударах по Севастопольской и Балаклавской ТЭЦ. В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские паблики вновь пытаются посеять панику среди россиян.

В последние часы в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что в Севастополе якобы снова прозвучали взрывы. В мессенджере указывали, что они якобы прогремели в районе ТЭЦ. Развожаев назвал это работой украинских пабликов.

"Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков", – заявил он.Губернатор призвал доверять информации только из официальных источников.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ в Севастополе днем 22 сентября. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций. Минобороны РФ заявляло, что после атаки пропал один военнослужащий.