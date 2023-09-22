Самолет ВВС США заметили возле Крыма во время ракетного удара по штабу ЧФ

Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с базы НАТО Сигонелла на Сицилии

22 сентября 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили близ Севастополя во время ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота. Как сообщает "Лента.ру", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По данным сервиса, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с базы НАТО Сигонелла на Сицилии. После он пересек территорию Греции, Болгарии и около 12:00 мск достиг черноморской акватории. После этого он курсировал в районе прибрежной зоны Румынии, которая граничит с Украиной, а также выдвигался в сторону Крыма, приближаясь к полуострову на расстояние примерно 300 км.

В момент атаки ВСУ воздушное судно продолжало кружить в указанном районе, лишь спустя полчаса проследовав в обратном направлении.

Кроме того, за несколько часов до ракетной атаки вблизи полуострова пролетал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он покинул регион за три часа до ракетного удара.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧФ днем 22 сентября. У одного из корпусов видны разрушения верхних этажей, поблизости разлетелись обломки конструкций.

Минобороны РФ заявляло, что после атаки пропал один военнослужащий.