Губернатор Севастополя заявил, что Черноморский флот отбивает возможную атаку

Атака, вероятно, ведется подводными диверсионными силами и средствами

24 октября 2023, 09:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Черноморский флот отбивает "возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника". Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки – это на внешнем рейде. Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", – написал глава города.

Напомним, что Севастополь регулярно становится целью атак Вооруженных сил Украины. В частности, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Еще одна ракета была сбита 18 октября.