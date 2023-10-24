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Губернатор Севастополя заявил, что Черноморский флот отбивает возможную атаку

Атака, вероятно, ведется подводными диверсионными силами и средствами

24 октября 2023, 09:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Черноморский флот отбивает "возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника". Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки – это на внешнем рейде. Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", – написал глава города.

Напомним, что Севастополь регулярно становится целью атак Вооруженных сил Украины. В частности, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Еще одна ракета была сбита 18 октября.

спецоперация Крым

Комментарии 5

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Гость

10:53:52 24-10-2023

У нас больше 5 лет назад объявили о создании подводных беспилотников. Неужели обманули

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Гость

12:00:53 24-10-2023

Гость (10:53:52 24-10-2023) У нас больше 5 лет назад объявили о создании подводных беспи... А каким образом наличие подводных беспилотников исключает атаку врага на флот? Где связь?

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Гость

11:00:56 24-10-2023

А почему губернатор? А что говорит Командующий Черноморским флотом?

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Гость

12:01:02 24-10-2023

Гость (11:00:56 24-10-2023) А почему губернатор? А что говорит Командующий Черноморским ... Он не умеет говорить, да ему и говорить запрещено.

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Гость

15:58:34 24-10-2023

Гость (11:00:56 24-10-2023) А почему губернатор? А что говорит Командующий Черноморским ... А он не обязан вам ничего говорить.

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