Сбитая над Севастополем ракета взорвалась

Детонация произошла в поле — пострадавших и разрушений нет

18 октября 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Севастополе в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, была сбита ракета. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, боевая часть ракеты сдетонировала в поле. Люди в инциденте не пострадали, разрушений нет. Возгорания не зафиксировано.

Напомним, что вечером 18 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Атаку воздушных целей в районе Сухарной балки отразил российский флот.