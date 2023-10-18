Сбитая над Севастополем ракета взорвалась
Детонация произошла в поле — пострадавших и разрушений нет
18 октября 2023, 23:24, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Севастополе в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, была сбита ракета. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, боевая часть ракеты сдетонировала в поле. Люди в инциденте не пострадали, разрушений нет. Возгорания не зафиксировано.
Напомним, что вечером 18 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Атаку воздушных целей в районе Сухарной балки отразил российский флот.
06:31:28 19-10-2023
как то уже привыкать что ли начинаем. Бомбят РФ ракетами - а это всего лишь инцидент, подумаешь всего одна ракета, и никто не пострадал. Почемуто преподноситься (не здесь) немножко с юмором, мол мы вс.равно сильней. Добрые мы. На нас напали, а мы радуемся. А для чего тогда злость?!