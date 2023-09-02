Губернатор Томенко открыл фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле. Видео
Мероприятие пройдет 2 и 3 сентября
02 сентября 2023, 14:28, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле на площади Советов, передает корреспондент amic.ru.
"Нам есть что показать. Нам есть чем удивить. Что дать попробовать на вкус", – отметил глава региона.
Напомним, на мероприятии 2 и 3 сентября с 10:00 до 20:00 можно купить продукты лучших хозяйств из Алтайского края, Республики Алтай и соседних областей: сыры, мед, мясо, овощи, грибы, травы и многое другое.
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