Губернатор Томенко открыл фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле. Видео

Мероприятие пройдет 2 и 3 сентября

02 сентября 2023, 14:28, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль фермерской еды "Свое" в Барнауле на площади Советов, передает корреспондент amic.ru.

"Нам есть что показать. Нам есть чем удивить. Что дать попробовать на вкус", – отметил глава региона.

Напомним, на мероприятии 2 и 3 сентября с 10:00 до 20:00 можно купить продукты лучших хозяйств из Алтайского края, Республики Алтай и соседних областей: сыры, мед, мясо, овощи, грибы, травы и многое другое.