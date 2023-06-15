Губернатор Томенко отправился на ПМЭФ

Глава Алтайского края рассказал, что планирует договориться на форуме сразу о нескольких важных проектах

15 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в ближайшие пару дней будет работать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, участие в таких мероприятиях "дает конкретные результаты в виде подписанных соглашений и договоренностей о сотрудничестве, в том числе с другими регионами и инвесторами".

"За счет этого решается много важных вопросов, запускаются новые и поддерживаются текущие проекты, пополняется бюджет края и в конечном счете выигрывает каждый житель региона. Появляются новые рабочие места, становится больше возможностей для развития инфраструктуры, в том числе для строительства и ремонта дорог, больниц, садиков и школ", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также добавил, что в этом году планирует договориться на ПМЭФ сразу о нескольких важных проектах.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран