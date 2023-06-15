Губернатор Томенко отправился на ПМЭФ
Глава Алтайского края рассказал, что планирует договориться на форуме сразу о нескольких важных проектах
15 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в ближайшие пару дней будет работать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, участие в таких мероприятиях "дает конкретные результаты в виде подписанных соглашений и договоренностей о сотрудничестве, в том числе с другими регионами и инвесторами".
"За счет этого решается много важных вопросов, запускаются новые и поддерживаются текущие проекты, пополняется бюджет края и в конечном счете выигрывает каждый житель региона. Появляются новые рабочие места, становится больше возможностей для развития инфраструктуры, в том числе для строительства и ремонта дорог, больниц, садиков и школ", – написал глава региона в телеграм-канале.
Также добавил, что в этом году планирует договориться на ПМЭФ сразу о нескольких важных проектах.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран
11:11:31 15-06-2023
Давай поезжай, возьми там хлопцев с бабками и свози в горный. Банька там, дефки, моральи ванны-глядишь во что-нидь вложаться. Наши то толстосуммы только за счет бюджета шевелятся.
11:17:11 15-06-2023
запускаются новые проекты --- может не время?
15:24:00 15-06-2023
"В 2023 году не состоится авторитетной международной научно-практической конференции по экономике, известной в мире под названием Гайдаровский форум. ... Это первый случай отмены авторитетной экономической конференции за все время ее существования." Вывод: потихоньку отползает взад либерально-компрадорская элита правящая Россией как колонией Запада и взявшая на знамя имя чиновника, который ставил целью вымирание 60 миллионов пенсионеров, чтобы мы стали маленькой процветающей Швейцарией. И другие слова Гайдара: «Если этот народ не ограбить, он не будет как следует работать.»
19:10:28 15-06-2023
Ну, если казна на пару-тройку миллиончиков раскошелится, то отчего не съездить-то? Не за свой же счёт эскортниц нанимать.