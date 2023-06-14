Томенко сдал документы в избирком и пожелал удачи другим кандидатам в губернаторы
Глава региона подчеркнул, что у него много планов на следующую пятилетку
14 июня 2023, 12:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сдал документы в избирком и зарегистрировался в качестве кандидата в главы региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Выборы должны быть честными и прозрачными. Проходить они должны в рамках закона и политической этики. Надеюсь, что в крае в рамках губернаторской кампании так и будет. Желаю всем кандидатам удачного выступления на выборах!" – написал Томенко.
Он также подчеркнул, что у него много планов на следующую пятилетку, поэтому готов продолжать работать на благо Алтайского края.
Напомним, кандидатуру Томенко выдвинула "Единая Россия" 13 июня на региональной конференции партии. Ранее amic.ru рассказал, кто поддержал выдвижение на второй срок.
12:37:13 14-06-2023
парадокс: действующий губернатор - кандидат... и фотка, наводящая на выбор...
12:55:06 14-06-2023
И пожелал удачи... - не иначе как издевается!?
13:52:23 14-06-2023
Уместнее было бы - Дерзайте!
14:27:00 14-06-2023
А вот возьмем....и не изберем тебя....
17:02:47 14-06-2023
Если КПРФ не пустят на выборы, можно на выборы не ходить, власть станет не лигитивной
17:55:41 14-06-2023
Гость (17:02:47 14-06-2023) Если КПРФ не пустят на выборы, можно на выборы не ходить, вл... Она давно не лигитивна, и нелигитимна тоже, есть и другие слова