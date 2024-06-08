Губернатор Томенко поразмышлял, что будет с Землей и человечеством через 50 лет
Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа"
08 июня 2024, 08:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время общения с участниками площадки "АТР-Медиа" рассказал, что если бы ему пришлось писать работу на губернаторский грант, он посвятил бы ее изучению будущего нашей планеты и экологии. Запись разговора только сейчас опубликовали на сайте "Катуни 24". В частности, глава региона поразмышлял, как будет жить человечество через 50 лет, и призвал всех сохранить нашу планету для этого сейчас.
"Это важнейшая вещь. Посмотреть, что нам оставило предыдущее поколение и что мы дадим нашим преемникам. Я иногда задумываюсь над тем, что в 1950 году на планете жило 2,5 миллиарда человек. В 2024 году уже почти 8 миллиардов. Каждый человек – мир. Не только внутренний, но и внешний. Он постоянно чем-то пользуется, что-то потребляет, что-то придумывает. Во что это выльется через 50 лет? Сколько наша планета еще людей "выдержит"? Как добиться того, чтобы случайно нашу цивилизацию не уничтожить? Об этих вещах нужно думать всем, особенно молодежи", – заявил Виктор Томенко.
Также во время общения с волонтерами глава региона рассказал об эмоциях, которые испытал в марте этого года, когда побывал на масштабном фестивале молодежи в Сочи. В частности, глава региона совершил прогулку вместе с алтайскими волонтерами по набережной, а также наконец-то увидел море впервые за последние 10 лет.
15:38:13 08-06-2024
Пусть откроит Писание Бога и его последнею книгу - Откровение, там все написано....
21:28:15 08-06-2024
Хотелось бы знать, что будет с Барнаулом и Алтайским краем через 10 лет хотя бы.