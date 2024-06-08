Губернатор Томенко поразмышлял, что будет с Землей и человечеством через 50 лет

Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа"

08 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время общения с участниками площадки "АТР-Медиа" рассказал, что если бы ему пришлось писать работу на губернаторский грант, он посвятил бы ее изучению будущего нашей планеты и экологии. Запись разговора только сейчас опубликовали на сайте "Катуни 24". В частности, глава региона поразмышлял, как будет жить человечество через 50 лет, и призвал всех сохранить нашу планету для этого сейчас.

"Это важнейшая вещь. Посмотреть, что нам оставило предыдущее поколение и что мы дадим нашим преемникам. Я иногда задумываюсь над тем, что в 1950 году на планете жило 2,5 миллиарда человек. В 2024 году уже почти 8 миллиардов. Каждый человек – мир. Не только внутренний, но и внешний. Он постоянно чем-то пользуется, что-то потребляет, что-то придумывает. Во что это выльется через 50 лет? Сколько наша планета еще людей "выдержит"? Как добиться того, чтобы случайно нашу цивилизацию не уничтожить? Об этих вещах нужно думать всем, особенно молодежи", – заявил Виктор Томенко.

Также во время общения с волонтерами глава региона рассказал об эмоциях, которые испытал в марте этого года, когда побывал на масштабном фестивале молодежи в Сочи. В частности, глава региона совершил прогулку вместе с алтайскими волонтерами по набережной, а также наконец-то увидел море впервые за последние 10 лет.